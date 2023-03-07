Степанова (Афанасьева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Афанасьева) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

14.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.2012

Сын: Останин Даниил Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
28.12.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.2021

Сын: Степанов Михаил Романович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Курган, город Курган, Курганская область
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