Степанова (Афанасьева) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения14.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.2012
Сын: Останин Даниил Эдуардович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
28.12.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.2021
Сын: Степанов Михаил Романович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности