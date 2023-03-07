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Ошурков Стефан Каллистратович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ошурков Каллистрат Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ошурков Яков Стефанович

Мать ребёнка: Ошуркова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ошуркова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошурков Михаил Стефанович

Мать ребёнка: Ошуркова Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошуркова Екатерина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
1963
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