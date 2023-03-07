Ошурков Стефан Каллистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ошурков Каллистрат Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ошуркова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ошуркова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ошурков Михаил Стефанович
Мать ребёнка: Ошуркова Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
1963