Симонов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1981

Дочь: Кузнецова Алена Юрьевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токс Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Симонова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Симонова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Наталья Владимировна

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