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Куренев Василий Николаевич

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Место рождения

Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд

Дата рождения

03.03.1890 ст.

Дата смерти

26.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890 ст.

Отец: Куренев Николай Григорьевич

Мать: Куренева Ксения Николаевна

Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Бракосочетание
26.01.1909 ст.

Жена: Куренева Аграфена Матвеевна

Троицкое, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1918

Дочь: Механошина Анфия Васильевна

Мать ребёнка: Куренева Аграфена Матвеевна

Куренева, Пелымская волость, Туринский уезд
Смерть
26.01.1946
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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