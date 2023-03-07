Куренев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1890 ст.
Дата смерти26.01.1946
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890 ст.
Бракосочетание
26.01.1909 ст.
Троицкое, Гаринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1918
Дочь: Механошина Анфия Васильевна
Мать ребёнка: Куренева Аграфена Матвеевна
Смерть
26.01.1946
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра