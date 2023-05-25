Турбина Феодосия Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1939
Сын: Турбин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Турбин Михаил Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турбина Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Турбин Михаил Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турбина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Турбин Михаил Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турбин Михаил Саввич
Смерть
Неизвестно