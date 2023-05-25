Турбина Феодосия Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турбина Феодосия Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1939

Сын: Турбин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Турбин Михаил Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбина Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Турбин Михаил Саввич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турбина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Турбин Михаил Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турбин Михаил Саввич

Смерть
Неизвестно