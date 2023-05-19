Тукачева (Истомина) Павла Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1910
ГАСО ф6 о17 22 января 1910г Жених: деревни Мошкиной крестьянин Василий Федоров Тукачев, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь Павла Стефанова Истомина Поручит... Показать все
Смерть
Неизвестно