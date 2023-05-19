Тукачева (Истомина) Павла Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТукачева (Истомина) Павла Стефанова

Тукачева (Истомина) Павла Стефанова

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
22.01.1910

Муж: Тукачев Василий Федоров

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 22 января 1910г Жених: деревни Мошкиной крестьянин Василий Федоров Тукачев, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь Павла Стефанова Истомина Поручит... Показать все
Смерть
Неизвестно