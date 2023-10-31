Беляева (Николаева) Наталия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1905
Дата смерти17.07.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905
Отец: Николаев Павел
Мать: Феодосия ? Алексеева?
Бракосочетание
25.10.1924
В.О. Совет
Рождение ребёнка
18.05.1925
Дочь: Забелина Нина
Отец ребёнка: Матвеев Николай Петрович
Бракосочетание
02.06.1936
запись 1826, повторное свид. II-ЮБ N 627992 | Василеостровский отдел ЗАГС
Смерть
17.07.1979
Похороны
20.07.1979
8 вишневая, ряд 18, номер могилы 33 Свидетельство о смерти 402778, дата выдачи корочки заведующим кладбища 20.07.79 1 | Южное кладбище