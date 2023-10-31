Беляева (Николаева) Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Николаева) Наталия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1905

Дата смерти

17.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1905

Отец: Николаев Павел

Мать: Феодосия ? Алексеева?

Бракосочетание
25.10.1924

Муж: Матвеев Николай Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В.О. Совет
Рождение ребёнка
18.05.1925

Дочь: Забелина Нина

Отец ребёнка: Матвеев Николай Петрович

Бракосочетание
02.06.1936

Муж: Беляев Сергей Кириллович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
запись 1826, повторное свид. II-ЮБ N 627992 | Василеостровский отдел ЗАГС
Смерть
17.07.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
20.07.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
8 вишневая, ряд 18, номер могилы 33 Свидетельство о смерти 402778, дата выдачи корочки заведующим кладбища 20.07.79 1 | Южное кладбище
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