Козлова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Анна Васильевна

Козлова Анна Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

После 1911

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Козлова Елена Захаровна

Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.08.1905

Дочь: Козлова Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Козлов Пётр Захарович

Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Козлов Алексей Захарович

Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
24.07.1911

Сын: Козлов Илья Захарович

Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
16.08.1913

Сын: Козлов Василий Захарович

Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Захар (Кронидович)

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1911
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close