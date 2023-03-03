Козлова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Козлова Елена Захаровна
Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)
Рождение ребёнка
16.08.1905
Дочь: Козлова Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
26.03.1910
Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
26.03.1910
Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
24.07.1911
Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
16.08.1913
Отец ребёнка: Козлов Захар (Кронидович)
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1911