Сигалёва Ирина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1923
Дата смерти02.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1923
Мать: Карпекина Марина
Рождение ребёнка
?.05.1947
Дочь: Перменко Светлана Александровна
Рождение ребёнка
20.09.1951
Дочь: Стрельцова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Сигалёв Сергей Дмитриевич
посёлок Красная речка Хабаровского района
Рождение ребёнка
?.08.1953
Сын: Сигалёв Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Сигалёв Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Долгова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сигалёв Сергей Дмитриевич
Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.06.1995