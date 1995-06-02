Сигалёва Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалёва Ирина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1923

Дата смерти

02.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1923

Отец: не указан

Мать: Карпекина Марина

Рождение ребёнка
?.05.1947

Дочь: Перменко Светлана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1951

Дочь: Стрельцова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Сигалёв Сергей Дмитриевич

посёлок Красная речка Хабаровского района
Рождение ребёнка
?.08.1953

Сын: Сигалёв Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Сигалёв Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Долгова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сигалёв Сергей Дмитриевич

Некрасовка, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
02.06.1995
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