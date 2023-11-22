Сергеева (Сергеева) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Сергеева) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1934

Сын: Андреев Иван Степанович

Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич

Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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