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Роговая Ирина Фёдоровна
Роговая Ирина Фёдоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Манкевич Людмила Евгеньевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Манкевич Людмила Евгеньевна
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