Киселева (Киселева) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Киселева) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Киселев Афанасий Семенович

Мать: Киселева (Смирнова) Екатерина Тимофеевна

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Акимова) Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Акимова) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Киселев Иван Федорович Ст.

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Киселев Александр Федорович

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Киселев (Акимов) Иван Федорович Мл.

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Киселева) Мария Федоровна Ст.

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Киселева) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Киселева) Мария Федоровна Мл.

Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович

Княжево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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