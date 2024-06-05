Киселева (Киселева) Наталья Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Акимова) Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Акимова) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Киселев Иван Федорович Ст.
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киселев Александр Федорович
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киселев (Акимов) Иван Федорович Мл.
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Киселева) Мария Федоровна Ст.
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Киселева) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Киселева) Мария Федоровна Мл.
Отец ребёнка: Киселев (Акимов) Федор Акимович
Смерть
Неизвестно