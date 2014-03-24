Никитин Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1936
Дата смерти24.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1964
Дочь: Никитина Марина Константиновна
Мать ребёнка: Карасёв Галина Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1972
Сын: Никитин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Карасёв Галина Николаевна
Смерть
24.03.2014