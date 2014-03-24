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Никитин Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1936

Дата смерти

24.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасёв Галина Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1964

Дочь: Никитина Марина Константиновна

Мать ребёнка: Карасёв Галина Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1972

Сын: Никитин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Карасёв Галина Николаевна

Смерть
24.03.2014

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