Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невтяков Федор Иванович

Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефтяков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
06.01.1876

Дочь: Невтякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: Невтякова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Невтякова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Невтякова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно

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