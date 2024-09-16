Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1876
Дочь: Невтякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: Невтякова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
?.08.1883
Дочь: Невтякова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Невтякова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Нефтяков Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно