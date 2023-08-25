Шапкина (Галеева) Светлана Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина (Галеева) Светлана Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1950

Отец: Шапкин Павел Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галеев Тимур Рифович

Отец ребёнка: Галеев Риф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Весняна Рифовна

Отец ребёнка: Галеев Риф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галеев Артур Рифович

Отец ребёнка: Галеев Риф

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