Шапкина (Галеева) Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1950
Отец: Шапкин Павел Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галеев Тимур Рифович
Отец ребёнка: Галеев Риф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Весняна Рифовна
Отец ребёнка: Галеев Риф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галеев Артур Рифович
Отец ребёнка: Галеев Риф