Пастухова (Карпова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Карпова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1949

Отец: Карпов Александр Гавриилович

Мать: Карпова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1971

Сын: Пастухов Максим Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1976

Сын: Пастухов Александр Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Пастухов Александр Петрович

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