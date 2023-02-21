Пастухова (Карпова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1949
Отец: Карпов Александр Гавриилович
Мать: Карпова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1971
Сын: Пастухов Максим Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1976
Сын: Пастухов Александр Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастухов Александр Петрович