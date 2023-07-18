Спиридонов Федор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Эдуард Фёдорович
Мать ребёнка: Спиридонова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Инга Федоровна
Мать ребёнка: Спиридонова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Спиридонова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиридонова Ольга