Спиридонов Федор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонов Федор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиридонов Федор Захарович

Мать: Спиридонова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Эдуард Фёдорович

Мать ребёнка: Спиридонова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Инга Федоровна

Мать ребёнка: Спиридонова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Спиридонова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиридонова Ольга

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