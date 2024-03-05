Шоргин Ефим Андреевич
Место рожденияд.Перово, Гусь-Хрустальный район
Дата рожденияМежду 1866 и 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1868
Отец: Шоргин Андрей Иванович
д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Шоргина Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шоргина Акулина Павловна
Смерть
Неизвестно