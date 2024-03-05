Шоргин Ефим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоргин Ефим Андреевич

Место рождения

д.Перово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

Между 1866 и 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1826 и 1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1861 и 1863 г.р.

Дети

Между 1890 и 1892 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1868

Отец: Шоргин Андрей Иванович

Мать: не указана

д.Перово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Шоргина Акулина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шоргина Акулина Павловна

Смерть
Неизвестно
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