Филин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1933

Дата смерти

03.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933

Отец: Филин Дмитрий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
09.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
16.04.1962

Сын: Филин Юрий

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
28.04.1965

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
30.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
03.06.1987
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