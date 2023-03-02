Филин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1933
Дата смерти03.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1933
Отец: Филин Дмитрий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
09.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
16.04.1962
Сын: Филин Юрий
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
30.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Смерть
03.06.1987