Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 24.11.1864
Дата смерти1941
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.11.1864
Отец: Хижников Харитон Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1887
Сын: Бродский Александр Леонидович
Отец ребёнка: Бродский Леонид Исаевич/Исаакович
Рождение ребёнка
17.10.1889
Сын: Николай Леонидович
Отец ребёнка: Бродский Леонид Исаевич/Исаакович
Смерть
1941