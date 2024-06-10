Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна Около 24.11.1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 24.11.1864

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.11.1864

Отец: Хижников Харитон Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1887

Сын: Бродский Александр Леонидович

Отец ребёнка: Бродский Леонид Исаевич/Исаакович

Рождение ребёнка
17.10.1889

Сын: Николай Леонидович

Отец ребёнка: Бродский Леонид Исаевич/Исаакович

Смерть
1941

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