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Михайлов Илларион Федосеевич

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Место рождения

Крутая, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1906

Отец: Михайлов Федосей

Мать: не указана

Крутая, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Михайлова Устинья Илларионовна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1931

Дочь: Михайлова Ульяна Илларионовна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Михайлов Иван Илларионович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Михайлов Григорий Илларионович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Григорий Илларионович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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