Михайлов Илларион Федосеевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1906
Отец: Михайлов Федосей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Михайлова Устинья Илларионовна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1931
Дочь: Михайлова Ульяна Илларионовна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Михайлов Иван Илларионович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Михайлов Григорий Илларионович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Григорий Илларионович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно