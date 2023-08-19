Молостова Евдокия Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1860
Дочь: Марья Степановна
Отец ребёнка: Молостов Василий Степанов
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Молостов Василий Степанов
Рождение ребёнка
27.05.1868
Дочь: Кочнева Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Молостов Василий Степанов
Смерть
Неизвестно