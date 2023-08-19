Молостова Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолостова Евдокия Прокопьева

Молостова Евдокия Прокопьева

Место рождения

Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульянково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1860

Дочь: Марья Степановна

Отец ребёнка: Молостов Василий Степанов

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Молостов Василий Степанов

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1868

Дочь: Кочнева Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Молостов Василий Степанов

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close