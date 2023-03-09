Петухова Анастасия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Петухов Иван Федоров
Отец ребёнка: Петухов Федор Дмитриев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Петухов Александр Федоров
Отец ребёнка: Петухов Федор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно