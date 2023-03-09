Петухова Анастасия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Анастасия Николаева

Петухова Анастасия Николаева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Петухов Иван Федоров

Отец ребёнка: Петухов Федор Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Петухов Александр Федоров

Отец ребёнка: Петухов Федор Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Федор Дмитриев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close