Шемигон Федор Васильевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения28.04.1883
Дата смерти25.07.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1883
Отец: Шемигон Василий Никитович
Мать: Шемигон Юлия Федоровна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука