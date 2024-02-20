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Шемигон Федор Васильевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.04.1883

Дата смерти

25.07.1884

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1883

Отец: Шемигон Василий Никитович

Мать: Шемигон Юлия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.07.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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