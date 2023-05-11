Макаров Николай Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Николай Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2014

Сын: Макаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2016

Дочь: Макарова Александра Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности