Макаров Николай Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2016
Дочь: Макарова Александра Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности