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Филатов Василий Алексеевич

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Место рождения

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филатов Алексей Константинович

Мать: Пашкова Анна Васильевна

д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Юго-Западное кладбище; похоронен вместе с женой
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