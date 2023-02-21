Филатов Василий Алексеевич
Место рожденияд. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Перовка, Щучинский район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Юго-Западное кладбище; похоронен вместе с женой