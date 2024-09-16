Покровская Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769 ст.
Дата смертиПосле 1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Дочь: Покровская Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Покровский Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Дочь: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна
Отец ребёнка: Покровский Николай Федорович
Смерть
После 1818 ст.