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Покровская Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769 ст.

Дата смерти

После 1818 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покровский Николай Федорович

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Дочь: Покровская Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Покровский Николай Федорович

Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Дочь: Углецкая (Покровская) Филицата Николаевна

Отец ребёнка: Покровский Николай Федорович

Смерть
После 1818 ст.
Покровское, Грязовецкий район, Вологодская область

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