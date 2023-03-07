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Волконский Пётр Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.05.1776

Дата смерти

08.09.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1776
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.09.1852
Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
По 1852
Петергоф, Петергофский уезд
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