Волконский Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.05.1776
Дата смерти08.09.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1776
Смерть
08.09.1852
Место жительства
По 1852