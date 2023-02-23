Васса Малафеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Вигуляр Иван Емельянович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Вигуляр Иван Емельянович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1896
Отец ребёнка: Вигуляр Иван Емельянович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно