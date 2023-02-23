Васса Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Малафеевна

Васса Малафеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Вигуляр Иван Емельянович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Вигуляр Иван Емельянович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1896

Сын: Вигуляров Петр Иванович

Отец ребёнка: Вигуляр Иван Емельянович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вигуляр Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close