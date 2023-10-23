Лукьяненко (Чудная) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: Чудный Николай Анисимович
Мать: Чудная София Игнатовна
Рождение ребёнка
16.03.1979
Дочь: Насонова Марина Викторовна
Отец ребёнка: Лукьяненко Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1984
Сын: Лукьяненко Андрей Викторович
Отец ребёнка: Лукьяненко Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно