Лукьяненко (Чудная) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко (Чудная) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Чудный Николай Анисимович

Мать: Чудная София Игнатовна

Рождение ребёнка
16.03.1979

Дочь: Насонова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Лукьяненко Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.1984

Сын: Лукьяненко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Лукьяненко Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Виктор Алексеевич

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