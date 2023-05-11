Ерзаулова (Сидорова) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1953
Дочь: Синицына Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Ерзаулов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерзаулов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Ерзаулов Георгий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерзаулов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Ерзаулов Георгий Петрович
Смерть
Неизвестно