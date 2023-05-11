Ерзаулова (Сидорова) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерзаулова (Сидорова) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1953

Дочь: Синицына Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Ерзаулов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерзаулов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Ерзаулов Георгий Петрович

Донской, город Донской, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерзаулов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерзаулов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Ерзаулов Георгий Петрович

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
Неизвестно