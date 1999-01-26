Шеин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеин Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1926

Дата смерти

26.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926

Отец: Шеин Федор Иванович

Мать: Шеина Евдокия Сергеевна

Военная награда
25.06.1945
Награды Медаль «За боевые заслуги»; Медаль «За взятие Берлина»; Медаль «За освобождение Праги»; Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гундарева Ефимия Лазаревна

Военная награда
Неизвестно
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero84058300?last_name=Шеин+&first_name=Михаил+&middle_name=Федорович&page=2
Смерть
26.01.1999
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище
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