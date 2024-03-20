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Баланов Николай Яковлевич

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

01.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Баланов Яков Федорович

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баланова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.09.1900

Сын: Баланов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Баланов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна

Смерть
01.04.1912
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
умер от чахотки

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