Баланов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти01.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Баланов Яков Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баланова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна
Рождение ребёнка
19.09.1900
Сын: Баланов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна
Рождение ребёнка
07.02.1904
Сын: Баланов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Баланова (Белова) Ольга Михеевна
Смерть
01.04.1912
умер от чахотки