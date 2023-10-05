Пучинкина Меланья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучинкина Меланья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пучинкин Аким Павлович

Отец ребёнка: Пучинкин Павел Терентьевич

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Пучинкин Родион Павлович

Отец ребёнка: Пучинкин Павел Терентьевич

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пучинкин Козьма Павлович

Отец ребёнка: Пучинкин Павел Терентьевич

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучинкин Павел Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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