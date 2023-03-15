Филоненко Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1933

Сын: Филоненко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Филоненко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1940

Сын: Филоненко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Филоненко Иван Васильевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1949

Сын: Филоненко Виктор Иванович

Отец ребёнка: Филоненко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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