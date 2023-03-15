Филоненко Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1933
Отец ребёнка: Филоненко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1940
Сын: Филоненко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Филоненко Иван Васильевич
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.1949
Сын: Филоненко Виктор Иванович
Отец ребёнка: Филоненко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно