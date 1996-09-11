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Шекуров Василий Константинович

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Место рождения

с.Зверево, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

08.01.1914

Дата смерти

11.09.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914

Отец: Шекуров Константин Иванович

Мать: Шекурова Настасья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хватова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1938

Сын: Шекуров Федор Васильевич

Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Шекурова (Шекурова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна

Зверево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.09.1996

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