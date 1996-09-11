Шекуров Василий Константинович
Место рожденияс.Зверево, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения08.01.1914
Дата смерти11.09.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1938
Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1940
Рождение ребёнка
20.06.1949
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Шекурова (Шекурова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: (Хватова) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
19.06.1959
Смерть
11.09.1996