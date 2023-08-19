Скрипачёв Михаил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипачёв Михаил Семёнович

Место рождения

Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.10.1925

Дата смерти

04.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925

Отец: Скрипачёв Семён

Мать: Скрипачёва Анна

Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.04.1954

Сын: Скрипачёв Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Скрипачёва Валентина Антоновна

Рождение ребёнка
04.10.1961

Дочь: Зданович Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Скрипачёва Валентина Антоновна

Смерть
04.02.1979
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