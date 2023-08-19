Скрипачёв Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения01.10.1925
Дата смерти04.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1925
Отец: Скрипачёв Семён
Мать: Скрипачёва Анна
Рождение ребёнка
22.04.1954
Сын: Скрипачёв Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Скрипачёва Валентина Антоновна
Рождение ребёнка
04.10.1961
Дочь: Зданович Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Скрипачёва Валентина Антоновна
Смерть
04.02.1979