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Краснощеков Константин Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1918

Дата смерти

20.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1918

Отец: Краснощеков Ефим

Мать: Краснощекова Евгения

Рождение ребёнка
14.08.1942

Сын: Краснощеков Владимир Константинович

Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна

Рождение ребёнка
26.07.1944

Сын: Краснощеков Николай Константинович

Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснощекова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснощеков виктор Константинович

Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна

Смерть
20.05.2000
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