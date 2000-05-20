Краснощеков Константин Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1918
Дата смерти20.05.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1918
Отец: Краснощеков Ефим
Мать: Краснощекова Евгения
Рождение ребёнка
14.08.1942
Сын: Краснощеков Владимир Константинович
Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
26.07.1944
Сын: Краснощеков Николай Константинович
Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснощекова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснощеков виктор Константинович
Мать ребёнка: Мартынова-Краснощёкова Мария Евграфовна
Смерть
20.05.2000