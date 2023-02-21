Воейков Терновский Прокопий (Войко) Войтягович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Терновский Прокопий (Войко) Войтягович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1374

Дата смерти

1406

Пол

Мужской

Отец

1350 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1374

Отец: Войтегович ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1431

Сын: Воейков Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Воейкова Ксения Иоановна

Работа или профессия
Неизвестно
боярин при Великом князе Дмитрии Донском
Похороны
1406
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, Московская область, Russia (Россия)
Смерть
1406
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, Московская область, Russia (Россия)
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