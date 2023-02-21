Воейков Терновский Прокопий (Войко) Войтягович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1374
Дата смерти1406
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1374
Отец: Войтегович ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1431
Сын: Воейков Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Воейкова Ксения Иоановна
Работа или профессия
Неизвестно
боярин при Великом князе Дмитрии Донском
Похороны
1406
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, Московская область, Russia (Россия)
Смерть
1406
Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад, Московская область, Russia (Россия)