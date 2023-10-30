Crown Фома Егорович (Thomas Georg)
Место рождения
Дата рождения06.07.1827
Дата смерти23.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1827
Бракосочетание
17.02.1856
Жена: Юлия Карловна
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Współmałżonek: Julia Karlovna Crown (z d. Scheffner)
Рождение ребёнка
25.12.1856
Дочь: Полисадова ?
Мать ребёнка: Юлия Карловна
Рождение ребёнка
03.09.1858
Сын: Кроун Георгий Фомич
Мать ребёнка: Юлия Карловна
Рождение ребёнка
07.11.1866
Сын: Краун Владимир Фомич
Мать ребёнка: Юлия Карловна
Работа или профессия
Неизвестно
вице-адмирал
Смерть
23.05.1893
Николаев
Похороны
Неизвестно
старое кладбище, Николаев, ныне Украина