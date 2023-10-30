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Crown Фома Егорович (Thomas Georg)

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Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

06.07.1827

Дата смерти

23.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1827

Отец: Crown George Frederik (Egor Romanovich)

Мать: Crown Isabella

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
17.02.1856

Жена: Юлия Карловна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Współmałżonek: Julia Karlovna Crown (z d. Scheffner)
Рождение ребёнка
25.12.1856

Дочь: Полисадова ?

Мать ребёнка: Юлия Карловна

Рождение ребёнка
03.09.1858

Сын: Кроун Георгий Фомич

Мать ребёнка: Юлия Карловна

Рождение ребёнка
07.11.1866

Сын: Краун Владимир Фомич

Мать ребёнка: Юлия Карловна

Работа или профессия
Неизвестно
вице-адмирал
Смерть
23.05.1893
Николаев
Похороны
Неизвестно
старое кладбище, Николаев, ныне Украина
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