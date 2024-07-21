Лазуткин Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазуткина Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Лазуткина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазуткин Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Лазуткина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазуткина Татьяна
Смерть
Неизвестно