Лазуткин Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазуткин Геннадий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазуткин Василий Григорьевич

Мать: Лазуткина Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазуткина Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Лазуткина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазуткин Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Лазуткина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазуткина Татьяна

Смерть
Неизвестно

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