Баркова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Добрачева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Барков Иван Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Георгий Герасимович
Отец ребёнка: Барков Герасим Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барков Виктор Герасимович
Отец ребёнка: Барков Герасим Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махракова Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Барков Герасим Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно