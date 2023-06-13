Баркова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Добрачева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Барков Иван Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Георгий Герасимович

Отец ребёнка: Барков Герасим Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барков Виктор Герасимович

Отец ребёнка: Барков Герасим Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махракова Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Барков Герасим Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барков Герасим Георгиевич