Корвяков Пимен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Корвяков Иван Павлов
Мать: Параскева Феодорова
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
25.04.1918
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Татьяна Пименовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Корвяков Владимир Пименович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Анастасия Пименовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Алла Пименовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно