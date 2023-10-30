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Корвяков Пимен Иванович

Место рождения

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Корвяков Иван Павлов

Мать: Параскева Феодорова

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Корвяков Фёдор Пименович

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.04.1918

Сын: Корвяков Пётр Пименович

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Татьяна Пименовна

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Корвяков Владимир Пименович

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Анастасия Пименовна

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Алла Пименовна

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Корвяков Иван Пименович

Мать ребёнка: ?

Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Черная Слобода, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
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