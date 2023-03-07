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Мухаметшакир Назмитдинов

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Место рождения

Девятерня

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Назмитдин Мухаметшин

Мать: Минсулу

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