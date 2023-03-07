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Мухаметшакир Назмитдинов
Мухаметшакир Назмитдинов
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Место рождения
Девятерня
Дата рождения
1874
Пол
Мужской
Отец
Назмитдин Мухаметшин
1852 г.р.
Мать
Минсулу
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Назмитдин Мухаметшин
Мать:
Минсулу
Девятерня
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