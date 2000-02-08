Минибаева Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1927
Дата смерти08.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась 5.03.1927 или 1924 года в селе Новогригорьевка Сорочинского района.
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор. Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Смерть
08.02.2000
Похороны
Неизвестно