Минибаева Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минибаева Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1927

Дата смерти

08.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась 5.03.1927 или 1924 года в селе Новогригорьевка Сорочинского района.
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор. Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Смерть
08.02.2000
Похороны
Неизвестно
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