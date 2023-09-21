Артеева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1960
Рождение ребёнка
11.04.1983
Дочь: Богатырева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Артеев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1984
Дочь: Сенина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Артеев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
17.06.1991
Дочь: Ларина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Артеев Николай Николаевич