Артеева Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артеева Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1960

Отец: Дуркин Сергей Иванович

Мать: Дуркина Пестимея Митрофановна

Рождение ребёнка
11.04.1983

Дочь: Богатырева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Артеев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
07.05.1984

Дочь: Сенина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Артеев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
17.06.1991

Дочь: Ларина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Артеев Николай Николаевич

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