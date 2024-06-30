Grünwald Johannes Peter Wihelm
мужской, родился 10.03.1661, Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany
умер 09.09.1717, Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany
ОтецGrünewald Johannes1637 г.р.
Супруги
Völtzing Maria1646 г.р.
Дети
Grünwald Hanß Kasper19.02.1687 г.р.
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Рождение
10.03.1661
Отец: Grünewald Johannes
Мать: скрыто настройками приватности
Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany
Бракосочетание
12.02.1684
Жена: Völtzing Maria
Рождение ребёнка
19.02.1687
Сын: Grünwald Hanß Kasper
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Groß-Felda, Feldatal, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany
Смерть
09.09.1717
Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany