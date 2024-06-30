Grünwald Johannes Peter Wihelm 10.03.1661 — найти родственников по фамилии на Familio

Grünwald Johannes Peter Wihelm

Автор
ВГ
Гринвальд В.

мужской, родился 10.03.1661, Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany

умер 09.09.1717, Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany

Отец
Grünewald Johannes1637 г.р.
Супруги
Völtzing Maria1646 г.р.
Дети
Grünwald Hanß Kasper19.02.1687 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1661

Отец: Grünewald Johannes

Мать: скрыто настройками приватности

Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany

Бракосочетание
12.02.1684

Жена: Völtzing Maria

Рождение ребёнка
19.02.1687

Сын: Grünwald Hanß Kasper

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Groß-Felda, Feldatal, Vogelsbergkreis, Hesse, Germany

Смерть
09.09.1717
Groß Felda, Alsfeld, Hessen, Germany

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