Каксимков Тимофей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: Домна Прокопьевна
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Каксимкова Клавдия Тимфеевна
Мать ребёнка: Каксимкова Ольга Алексеевна (Александровна)
Упоминание
Около 1934
Пустошь, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в похозяйственной книге колхоза "Память Ильича".
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно