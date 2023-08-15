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Каксимков Тимофей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: Домна Прокопьевна

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Каксимкова Клавдия Тимфеевна

Мать ребёнка: Каксимкова Ольга Алексеевна (Александровна)

Упоминание
Около 1934
Пустошь, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в похозяйственной книге колхоза "Память Ильича".
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каксимкова Ольга Алексеевна (Александровна)

Смерть
Неизвестно
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