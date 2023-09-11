Теребова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1973
Сын: Теребов Эдуард Альбертович
Отец ребёнка: Теребов Альберт Александрович
Рождение ребёнка
23.07.1975
Сын: Теребов Сергей Альбертович
Отец ребёнка: Теребов Альберт Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно