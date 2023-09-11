Теребова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теребова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1973

Сын: Теребов Эдуард Альбертович

Отец ребёнка: Теребов Альберт Александрович

Рождение ребёнка
23.07.1975

Сын: Теребов Сергей Альбертович

Отец ребёнка: Теребов Альберт Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теребов Альберт Александрович

Смерть
Неизвестно
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