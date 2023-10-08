Крепостнов Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1849
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1849
Отец: Крепостнов Георгий (Егор) Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1872
деревня Александровка
Рождение ребёнка
09.12.1873
Сын: Крепостнов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Крепостнова Васса Васильевна
Рождение ребёнка
06.01.1879
Дочь: Кулигина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Крепостнова Васса Васильевна
Царскосельский уезд, слобода Кузьмина
Смерть
До 1916