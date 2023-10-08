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Крепостнов Сергей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1849

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1849

Отец: Крепостнов Георгий (Егор) Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1872

Жена: Крепостнова Васса Васильевна

деревня Александровка
Рождение ребёнка
09.12.1873

Сын: Крепостнов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Крепостнова Васса Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1879

Дочь: Кулигина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Крепостнова Васса Васильевна

Царскосельский уезд, слобода Кузьмина
Смерть
До 1916
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